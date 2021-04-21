Житель Алтайского края пожаловался на рекламу с голосом Димы Билана

Было возбуждено дело. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае местный житель пожаловался на рекламный звонок от ювелирного магазина Sunlight с голосом певца Димы Билана, который поздравлял его с новым годом и рассказывал о скидках. После данного обращение было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе», сообщает пресс-служба регионального УФАС.

– Однако в ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлено наличие согласия абонента на получение сообщений рекламного характера, которое было дано при регистрации личного кабинета на сайте Sunlight, где пользователь не проставил отметки о несогласии на получение смс и аудиосообщений с рекламой, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Таким образом, нарушения закона не было. Дело было прекращено.