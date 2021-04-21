В Барнауле бабушка атакует тротуар «летающими» тарелками

Пенсионерка выбрасывает посуду из окна. Фото: скриншот из паблика "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы пожаловались в соцсетях на пожилую женщину, которая выкидывает из окна на тротуар кухонную утварь. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», пенсионерка проживает в доме по адресу Солнечная поляна, 111.

– В окно летят кастрюли, ложки, овощи, мясо, крупы, стеклянные банки, жидкости. Бьет симфонию по подоконнику с 6 утра, слушает весь подъезд. А если кастрюля (сегодня она была с гречневой кашей) упадет на голову прохожему? – рассказала соседка пенсионерки Наталья.

По словам соседей, в полиции на их жалобы не реагируют и говорят, что это «не их случай». Родственники бабушки в курсе происходящего, каждый день обещают забрать ее, но уже на протяжении месяца ничего не меняется.