В барнаульском парке прохожий обнаружил останки человека с необычными ребрами

Мужчина шел с работы домой, когда увидел кости. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Юбилейный» 19 апреля случайный прохожий обнаружил человеческие останки. Об этом сообщает telegram-канал «Unusual Crimes Barnaul».

– Вот такую находочку обнаружил в парке 43-летний работяга, который вечером 19.04.21 шел через территорию парка домой, – сообщает автор канала.

Мужчина обнаружил труп возле ручья. После сообщения о находке на место незамедлительно прибыла полиция. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего. Что интересно, на опубликованном фото видно, что грудная клетка имеет необычную форму – ребра не сомкнуты, как положено, а раскрыты.