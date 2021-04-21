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Происшествия21 апреля 2021 10:20

В барнаульском парке прохожий обнаружил останки человека с необычными ребрами

Останки нашли в парке «Юбилейный»
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Мужчина шел с работы домой, когда увидел кости.

Мужчина шел с работы домой, когда увидел кости.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Юбилейный» 19 апреля случайный прохожий обнаружил человеческие останки. Об этом сообщает telegram-канал «Unusual Crimes Barnaul».

– Вот такую находочку обнаружил в парке 43-летний работяга, который вечером 19.04.21 шел через территорию парка домой, – сообщает автор канала.

Мужчина обнаружил труп возле ручья. После сообщения о находке на место незамедлительно прибыла полиция. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего. Что интересно, на опубликованном фото видно, что грудная клетка имеет необычную форму – ребра не сомкнуты, как положено, а раскрыты.

ЧП