«Единая Россия» предложит Владимиру Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к Президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», - сказал Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. «Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», - пояснил он.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из Правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», - рассказал он.

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Локомотивы роста» в регионе Виктор Зобнев уверен, что для развития Алтайского края реализация данных предложений может иметь большое значение: «Если развитие инфраструктурных проектов получит господдержку, думаю, многие процессы и проекты, инициированные в регионе, смогут реализоваться», - отметил депутат. Он также добавил, что претворение в жизнь инициативы «Единой России» создаст новые рабочие места, что сейчас крайне актуально для жителей региона.