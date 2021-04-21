Для жильцов готовят пункт временного размещения. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 апреля власти Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома на ул. Промышленная, 2. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

– Постановляю с 17.00 20 апреля ввести режим «повышенная готовность» для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - говорится в документе, – сказано в документе, подписанном главой администрации Центрального района.

Данный жилой дом признали аварийным еще в 2018 году. При введении режима ЧС жильцов переселят в пункт временного размещения на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №76».