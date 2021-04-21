Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания Путина к парламенту

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края будет присутствовать 21 апреля на оглашении президента России ежегодного послания к парламенту. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ежегодном послании к парламенту глава государства традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на ближайшее будущее.