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Политика21 апреля 2021 7:21

Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания Путина к парламенту

Церемония пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Виктор Томенко.

Виктор Томенко.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края будет присутствовать 21 апреля на оглашении президента России ежегодного послания к парламенту. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ежегодном послании к парламенту глава государства традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на ближайшее будущее.