Движение по проспекту Ленина в центре Барнаула могут перекрыть из-за незаконных митингов

Жителей города призывают не участвовать в незаконных акция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 21 апреля, в Барнауле во второй половине дня могут ограничить движение по проспекту Ленина из-за несанкционированных митингов. Ограничения введут от Молодежной до Пушкина. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

– А также будут закрыты магазины и предприятия общественного питания в районе площади Советов. Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах, – объясняют в пресс-службе горадминистрации.

Жителей города призывают не участвовать в незаконных акция. Напомним, ранее сообщалось, что мэрия не согласовала проведение данного мероприятия.