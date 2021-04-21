Движение по проспекту Ленина в центре Барнаула могут перекрыть из-за незаконных митингов

Жителей города призывают не участвовать в незаконных акция.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 21 апреля, в Барнауле во второй половине дня могут ограничить движение по проспекту Ленина из-за несанкционированных митингов. Ограничения введут от Молодежной до Пушкина. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.
– А также будут закрыты магазины и предприятия общественного питания в районе площади Советов. Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах, – объясняют в пресс-службе горадминистрации.
Жителей города призывают не участвовать в незаконных акция. Напомним, ранее сообщалось, что мэрия не согласовала проведение данного мероприятия.