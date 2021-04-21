Власти Барнаула не согласовали митинг в центре города

Власти предупреждают, что участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения по закону могут быть привлечены к ответственности.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Администрация Барнаула не согласовала проведение митинга 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
– Это обусловлено тем, что организатором нарушены требования Федерального закона о сроках подачи уведомления, отсутствует часть необходимых сведений и документов, – сообщают в пресс-центре горадминистрации.
Власти предупреждают, что участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения по закону могут быть привлечены к ответственности.