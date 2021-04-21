Власти Барнаула не согласовали митинг в центре города

Власти предупреждают, что участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения по закону могут быть привлечены к ответственности. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула не согласовала проведение митинга 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– Это обусловлено тем, что организатором нарушены требования Федерального закона о сроках подачи уведомления, отсутствует часть необходимых сведений и документов, – сообщают в пресс-центре горадминистрации.

Власти предупреждают, что участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения по закону могут быть привлечены к ответственности.