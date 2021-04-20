На Алтае ищут подрядчика строительство катка за 705 млн рублей

Это уже не первая попытка региона построить крытый каток на проспекте Сибирском, 52 Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр госзакупок Алтайского края вновь объявил конкурс на разработку рабочей документации и строительство крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Об этом сказано на портале госзакупок региона.

– Работа осуществляется поэтапно: срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по контракту, – не позднее 25 декабря 2023, – говорится в документации.

Подрядчику следует возобновить приостановленную несколько лет назад стройку. Это уже не первая попытка региона построить крытый каток на проспекте Сибирском, 52. Работы планировал завершить несколько лет назад, однако этого так и не произошло. Ранее компанию, которая выиграла аукцион, признали банкротом.