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Общество20 апреля 2021 14:16

На Алтае ищут подрядчика строительство катка за 705 млн рублей

Нужно будет возобновить приостановленную несколько лет назад стройку
Константин Санталов
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Это уже не первая попытка региона построить крытый каток на проспекте Сибирском, 52

Это уже не первая попытка региона построить крытый каток на проспекте Сибирском, 52

Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр госзакупок Алтайского края вновь объявил конкурс на разработку рабочей документации и строительство крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Об этом сказано на портале госзакупок региона.

– Работа осуществляется поэтапно: срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по контракту, – не позднее 25 декабря 2023, – говорится в документации.

Подрядчику следует возобновить приостановленную несколько лет назад стройку. Это уже не первая попытка региона построить крытый каток на проспекте Сибирском, 52. Работы планировал завершить несколько лет назад, однако этого так и не произошло. Ранее компанию, которая выиграла аукцион, признали банкротом.