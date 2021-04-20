Прокуратура нашла нарушения, из-за которых в рубцовском драмтеатре протекла крыша

Фото: скриншот видео группы "Инцидент Рубцовск"

Прокуратура Рубцовска завершила проверку по факту протечки крыши в недавно отремонтированном здании местного драматического театра, сообщает пресс-служба ведомства.

- В результате проверки установлены факты ненадлежащего содержания муниципального имущества, - говорится в отчете ведомства.

В частности, выяснилось, что не своевременно проводилась очистка крыш от снега. Именно это, по мнению специалистов, стало причиной затопления здания театра. Помимо этого установлено, что работы по устранению недостатков, в том числе, скрытых, подрядчиком до настоящего времени в полном объеме не устранены.

- Контроль за устранением выявленных нарушений надлежащим образом должностными лицами не осуществлялся, - подчеркивают в ведомстве.

Как следствие, представления об устранении нарушений были внесены в адрес главы города и начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Дальнейшее развитие событий находится на контроле прокуратуры.

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