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Происшествия20 апреля 2021 13:15

Мужчина украл фотоловушку из алтайского заповедника

Возбудили уголовное дело
Константин Санталов
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Полицейские возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Улаганского района подозревают в краже фотоловушки с территории природного заповедника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

– Предварительно установлено, что подозреваемый собирал рога диких животных, сброшенных с наступлением весны. Мужчина попал в объектив фотоловушки, установленной для съемок животных в алтайском заповеднике, – отметили в ведомстве.

Когда сельчанин понял, что его сняли, то решил избавиться от камеры и украл ее. Сумма причиненного ущерба составила 11 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя села Балыкча. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Украденную фотоловушку он хранил дома, ее изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Криминал