Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 апреля 2021 года составило 2893

За сутки умерли 8 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 20 апреля скончались 2893 человека с коронавирусом, в том числе 2003 случая от COVID-19, 890 – иные причины смерти, сообщает оперативный штаб региона.

– За минувшие сутки умерли 8 человек с коронаврусом. Четыре из них скончались из-за COVID-19, четыре – по иным причинам, – добавили в оперштабе.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 48863, в том числе 3349 детей.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29842 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48863 заболевших: 12866 – у больных внебольничной пневмонией, 28177– у заболевших ОРВИ, в 7820 случаях – бессимптомное течение

Выздоровевших также становится больше: их уже 43816 человек.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 143,92 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2981 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 3182 за минувшие сутки.