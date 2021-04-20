Впервые в истории барнаульские баскетболисты победили в Суперлиге-2

Фото: barnaul.press

По сообщению источника ODDS.ru, баскетбольный клуб «Барнаул» выиграл чемпионат России в Суперлиге-2.

Раньше алтайские спортсмены трижды доходили до финальной стадии третьего дивизиона, однако победить им не удавалось. Тогда команда носила название «АлтайБаскет». Для БК «Барнаул» этот сезон стал первым. И клубу с новым именем сразу же удалось пробиться в финал, а также завоевать победу.

Первый матч против «Чебоксарских ястребов», который проходил на их паркете, завершился для барнаульцев с преимуществом в десять очков. В родных стенах алтайские спортсмены также сумели превзойти соперника. Особенно результативным этот матч стал для нападающего барнаульского клуба Даниила Синегубова, который сумел заработать для своей команды 35 очков за 22 минуты. Итоговый счёт противостояния — 91:71. БК «Барнаул» завоевал кубок Суперлиги-2, а Чеваренкова, Злобина и Синегубова признали одними из пяти лучших баскетболистов этого сезона. Так держать!