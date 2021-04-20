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Происшествия20 апреля 2021 8:27

22-летнего жителя Алтайского края будут судить за интим со школьницей

Молодой человек признал свою вину
Константин Санталов
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летнего жителя Третьяковского района обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сел Третьяковского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей, – пояснили в Следкоме.

Там добавили, что несмотря на то, что близкие отношения между молодыми людьми происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием. В то время девочке не было 18 лет , произошедшее нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности.

Во время предварительного следствия молодой человек вину признал. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

Криминал