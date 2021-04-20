Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 апреля 2021 года составило 48863

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 20 апреля 2021 года выросло на 74 человека и составило 48863 случаев инфицирования, в том числе 3349 детей. Об этом сообщает оперштаб региона.

– На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 878 человек. Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – уточнили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 19, Бийск и Рубцовск – по 9 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Бийский район - по 4 заболевших, Бурлинский, Ключевский районы - по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский районы - по 2 заболевших, Ельцовский, Михайловский, Немецкий национальный, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы - по 1 заболевшему.

– 23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 86 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 79 человек. Всего вылечившихся – 43816.