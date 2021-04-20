На Алтае рабочий получил смертельные травмы во время погрузки металла

Правоохранители проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители проводят проверку по факту смерти рабочего ООО «АлМет» в Рубцовске, сообщает краевой Следком.

– Утром 10 апреля при выполнении работ по погрузке металла при помощи козлового крана в вагон на предприятии ООО «АлМет», рабочему была причинена травма в виде перелома ребер и разрыва внутренних органов, – пояснили в ведомстве.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.