На нескольких алтайских дорогах ограничили движение из-за паводка

Организовали альтернативные варианты проезда Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за паводка временно ограничили движение не нескольких участках дорог в Алтайском крае. Об этом сообщает минтранс региона.

– Введено ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге К-24 – Ельцовка – Талдинка в Троицком районе, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что продолжает действовать ограничение еще на трех участках дорог Алтайского края:

– Алейск – Безголосово – К-13 в Алейском районе,

– К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово –К-05 в Целинном районе

– Аксеново – Антипино – Бураново в Тогульском районе.

Организовали альтернативные варианты проезда. В ближайшее время начнут проводить работы по восстановлению движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в барнаульском Затоне в понедельник, 19 апреля, закрыли проезд на остров Шубинский. Это также связано с подъемом уровня воды.