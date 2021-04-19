ФСБ предупреждает барнаульцев о возможных досмотрах

Основным объектом учений станет «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев предупреждают о возможных досмотрах в связи с учениями 20 апреля. Об этом сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

- Во вторник, 20 апреля 2021 года, на территории Барнаула с 9:00 до 17:00 состоится активная фаза планового командно-штабного учения по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе, - пишет ведомство.

Основным объектом станет «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко» на Новосибирском тракте, 23. Отрабатывать возможные атаки будут на территории Октябрьского района.

Напомним, в Барнауле с 20 по 23 мая пройдет второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.