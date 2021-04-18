Скрин со страницы Виктора Рау

В Барнауле задержали мужчину за «политическую» маску с надписью-призывом отправить президента в отставку. Полицейские сочли это нарушением правил проведения пикетирования. Об этом рассказал сам общественник Виктор Рау на свое странице в Facebook.

- Меня задерживают на пл.Советов, повезли в ОП «Железнодорожный», якобы маска (…) на мне - это плакат, - пишет Рау.

Мужчина пояснил КП-Барнаул, что его доставили в дежурную часть, составили протокол об изъятии маски и сказали, что будут возбуждать уголовное дело по статье 212.1 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

- Пока дали только протокол об изъятии маски, - рассказал Виктор Рау.