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Общество17 апреля 2021 12:20

Бывший губернатор Алтайского края Карлин заработал за год 8 млн рублей

В сравнении с 2019 годом его доход вырос
Константин Санталов
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В сравнении с 2019 годом задекларированный годовой доход сенатора Александра Карлина вырос

В сравнении с 2019 годом задекларированный годовой доход сенатора Александра Карлина вырос

Фото: Евгения САВИНА

За 2020 год Александр Карлин, бывший губернатор Алтайского края, а сейчас сенатор от региона, заработал 8,15 млн рублей. Сведения о доходах размещены на сайте Совета Федерации.

– В сравнении с 2019 годом задекларированный годовой доход сенатора Александра Карлина вырос на 1,7 млн, – следует из данных на сайте СФ.

Александр Карлин задекларировал и доход своей супруги Галины, который составил 1,7 млн рублей. Согласно декларации, в общем пользовании у них есть есть квартира общей площадью 157 квадратных метров.

На супругу Карлина записано и другое имущество. В частности, две квартиры, два земельных участка (один для индивидуального жилищного строительства, а другой для для ведения дачного хозяйства), жилой дом и три нежилых зданий.

Что же касается бывшего губернатора Алтайского края, но на него записано нежилое помещение площадью 16,8 квадратных метров.