Мошенники попытались обмануть 80-летнюю жительницу Барнаула

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мошенники попытались уговорить пожилую женщину купить дорогие препараты. Пенсионерка не поверила звонившим и обратилась в полицию. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова.

– На домашний телефон 80-летней жительнице Барнаула поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился врачом из Санкт-Петербурга. Он сказал, что пришли ее анализы из местной поликлиники, согласно которым у женщины наблюдается давление в крови и это очень опасно для ее жизни, – пояснили в прокуратуре.

Мошенник предупредил, что в Алтайском крае на лечение заболевания выделено мало препаратов. Однако ему якобы удалось договориться с более молодым пациентом, у которого ситуация лучше и он готов продать свое лекарство. Оно стоило 128 тыс. руб. Также звонивший напомнил, что болезнь очень серьезная и заразная, поэтому о ней не стоит никому говорить. Нужно просто снять деньги и перевести ему

Пожилая женщина не стала переводить свои сбережения и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.