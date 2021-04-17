Дачные маршруты запустили в Барнауле

На линии выйдут 25 автобусов в будние дни и 32 в выходные и праздничные дни Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С субботы, 17 апреля, в Барнауле начали работу сезонные садоводческие маршруты. Об этом сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

– В краевой столице с 17 апреля будут действовать 14 сезонных садоводческих маршрутов, – уточнили в комитете.

На линии выйдут 25 автобусов в будние дни и 32 в выходные и праздничные дни.

– В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи отметили, что вместо закрытого маршрута №126 обслуживание направления будет осуществляться автобусным маршрутом №119ш с сохранением интервала движения и расписания, – сообщили в мэрии города.

Расписание всех садоводческих маршрутов краевой столицы можно найти на странице комитета официального сайта Барнаула.