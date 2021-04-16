В Барнауле запретят продажу спиртных напитков 9 мая

Запрет вводится на алкогольные напитки и пиво. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал ограничить продажу алкогольных напитков 9 мая. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте города.

– В целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при проведении мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., постановляю рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 09.05.2021 с 09.00 до 21.00 час, – сказано в документе.

От глав районов Франк потребовал довести информацию до торговых сетей.