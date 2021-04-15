На Алтае УФАС наказал ритуальную фирму

В споре оказались замешаны фирмы из Каменского района Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае фирму, оказывающую ритуальные услуги, наказали за нечестную конкуренцию. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

- Нарушение конкурентного законодательства выявлено в действиях ООО «Услуга+» (г. Камень-на-Оби) в результате рассмотрения заявления фирмы конкурента - ООО «Городская похоронная служба», - говорится в сообщении ведомства.

Как показала проверка, обе фирмы работают на территории Камня-на-Оби и Каменского района. При этом на сайте «Услуги+» было указано, что она является единственной фирмой на данном рынке, которая оказывает полный комплекс ритуальных услуг. Однако «превосходство» перед конкурентами так и не было выявлено. Соответственно, информация не является достоверной и вводит клиентов в заблуждение.

По итогам проверки ООО «Услуга+» было выдано предупреждение. Фирма уже устранила все нарушения. Таким образом, честная конкуренция была восстановлена.