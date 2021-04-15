17 лет колонии получил барнаулец за поджог человека

После колонии мужчина еще полтора года будет ограничен в свободе Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле состоялся суд над 39-летним местным жителем, которого обвинили в жестоком убийстве человека – он пытался заживо сжечь его, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

- Следствие и суд установили, что днем 14 июня 2020 года мужчина вместе со своим знакомым пришел на один из рынков краевой столицы. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. У одного из торговых павильонов между мужчинами произошла ссора, по незначительному поводу, - рассказывают в ведомстве.

После того, как накал страстей поугас, обвиняемый ушел, а через некоторое время вернулся с бензином и облил мужчину, с которым поссорился, а затем поджег его. 36-летнего потерпевшего с ожогами доставили в больницу, где спустя несколько дней он скончался.

Барнаульца признали виновным и назначили ему 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года.