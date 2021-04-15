В Барнауле жители квартала «Дружный» сокращают дорогу через забор

Фото: скриншот страницы www.instagram.com/barnaul.insta/

В барнаульском квартале «Дружный» продолжается строительство гаражей у одного из домов, и местные жители, чтобы сократить путь каждый день перелазят через забор. Об этом сообщается в паблике barnaul.insta.

- Это забор у нашего дома, строительство дома окончено, а гаражи еще не сданы, забор не убрали, если обходить это очень далеко, а строители и особо торопящиеся граждане делают так, - комментирует пост горожанка Екатерина.

На кадрах видно несколько человек, пытающихся по лестнице перебраться через забор. Судя по одежде, некоторые из них действительно строители. Так что причин не доверять ее словам, нет.

Местные жители рассказывают, что этот забор находится на улице 65 лет Победы. Через него люди попадают на улицу Сергея Семенова.

Уже позже под публикацией написали, что проход в итоге для жителей открыли.