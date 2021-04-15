На Алтае дельцы перепродавали доступ в интернет от крупного провайдера

Все оборудование у злоумышленников изъяли Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске задержали двух мужчин, которых подозревают в крупной афере – они перепродавали доступ в интернет от крупного провайдера. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Неизвестные заключали договора на предоставление доступа к сети интернет с одним из крупных провайдеров. Затем, нарушая условия соглашения, раздавали трафик третьим лицам, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Проще говоря, используя специальные оборудование они перепродавали услуги провайдера. Последний же насчитал ущерб почти на 23 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Следователи установили, что злоумышленники заключали с людьми договоры, давали им доступ в интернет и ежемесячно получали абонентскую плату. Такая схема проработала семь лет.

По месту жительства двоих подозреваемых проведены обыски, изъято сетевое оборудование, компьютеры, мачты со спутниковыми антеннами. Расследование продолжается.