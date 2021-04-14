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Общество14 апреля 2021 15:25

На очередной «чистый четверг» в Барнауле выйдут больше 16 тысяч человек

На территории краевой столицы наведут уборку
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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К уборке города планируют привлечь больше 16 тысяч человек

К уборке города планируют привлечь больше 16 тысяч человек

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Завтра, 15 апреля, в Барнауле пройдет очередной «чистый четверг». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к уборке города планируют привлечь больше 16 тысяч человек и 66 единиц техники.

- Благодаря теплой погоде, которая установилась на прошлой неделе, большие объемы снега растаяли, и основной вид деятельности с ворошения снега сменился на сбор вытаявшего мусора. Внимание рабочих, студентов, учащихся, населения на местах, управляющих компаний и представителей общественности будет уделено как общественным пространствам, так и придомовым территориям, - отметили в администрации.

Также планируется убрать несанкционированные свалки в разных районах города, привести в порядок памятники и мемориальные доски, очистить береговые линии. Присоединиться к рабочим могут все желающие.