Здание администрации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская мэрия не может найти человека на место главы комитета по ЖКХ. Ранее эту должность занимал Антон Бенс, сообщает Политсибру.

- Пока администрация города в поисках нового председателя, его обязанности будет выполнять заместитель, главный инженер Денис Ращепкин, - пишет издание.

Поиск нового руководителя мог затянуться по причине того, что сфера ЖКХ является проблемной в городе. Издание предполагает, что и отставка самого Бенса могла быть связана с эвакуацией жильцов из аварийного дома 5 апреля. После этих событий Бенс написал заявление на увольнение.