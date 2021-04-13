Скриншот публикации Фото: со страницы vk.com/incident_22

На барнаульском Потоке убили человека. ЧП в понедельник, 12 апреля, произошло по адресу Чудненко, 95. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

- Около 30 минут назад неизвестный порезал ножом мужчину. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия. Нападавший с места преступления скрылся. На месте работают сотрудники полиции, - сообщалось в паблике в 20.48 вечера.

Подозреваемый был одет в красную куртку с надписью Reebok, серые штаны, темные кроссовки. По данным паблика, нападавшего мужчину, предположительно, зовут Кирилл. Вскоре его задержали.

Делом будет заниматься региональный следственный комитет. Пока подробнсоти случившегося неизвестны.