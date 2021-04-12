На Алтае осудили экс-главу района, который отобрал у женщины телефон

Во предварительного следствия бывший глава муниципального образования не признал вину в грабеже Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего главу Солонешенского района признали виновным в грабеже. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, в октябре 2019 года в Солонешенском районе произошел конфликт между главой муниципального образования и местной жительницей, – отметили в ведомстве.

Во время ссоры женщина начала снимать происходящее на свой телефон, чтобы потом передать запись в средства массовой информации. Экс-чиновник же, не хотел огласки конфликта и забрал чужой телефон, а затем скрылся с места происшествия.

Во предварительного следствия бывший глава муниципального образования не признал вину в грабеже. Он утверждал, что женщина долгое время провоцирует его на конфликты и оговаривает.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.