На Алтае задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве

Женщина занималась торговлей в интернете не менее двух лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии интернет-мошенничеств. Об это сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

– В полицию поступило 10 заявлений от людей, пострадавших от действий онлайн-продавца женской одежды и обуви. Жертвами преступлений оказались не только жители Алтайского края, но и Дальнего Востока, Северного Кавказа и Новосибирской области, – отметили в ведомстве.

Как выяснили полицейские, женщина занималась торговлей в интернете не менее двух лет. В одной из социальных сетей она зарегистрировала аккаунт, где продавала женскую одежду и обувь.

Сначала она действовала честно: закупала товар и отправляла его клиентам по всей стране. Однако вскоре сделки стали ограничиваться лишь получением денег от покупателей.

– При этом онлайн-продавец активно вела переписку с клиентами, консультировала их по вопросам, касающимся размера и качества вещей, представленных на фотографиях, а после получения денег блокировала пользователей соцсети, – подчеркнули в МВД.

По предварительным данным, сумма ущерба превысила 60 тыс. рублей. Подозреваемая призналась в содеянном и написала явку с повинной. Женщину оставили под подпиской о невыезде.

Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Правоохранители продолжают расследование и выясняют, причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.