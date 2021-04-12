13-летняя девочка в розово-серой куртке пропала в Барнауле

Она ушла из дома и назад не вернулась Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле в воскресенье, 11 апреля, пропала 13-летняя Вероника Ткаченко. Она ушла из дома в Центральном районе города и назад не вернулась. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

– Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы шоколадного цвета длинные, глаза серо-голубые, – пишут волонтеры.

Была одета: розово-серая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные длинные сапоги, бирюзового шапка.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девочки, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).