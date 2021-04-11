Первая волна паводка на Алтае 2021: подтоплено 12 жилых домов

МЧС продолжает следить за развитием паводка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжается первая волна паводка на Алтае 2021. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в настоящее время подтоплено 12 жилых домов.

- Всего на данный момент на территории края зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах в девяти муниципальных образованиях (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Солонешенский и Локтевский районы). Всего в крае подтоплено 12 жилых домов (села Калмыцкие Мысы, Николаевка в Поспелехинском районе, село Новоалександровка Рубцовского района), 115 приусадебных участков, шесть участков местных дорог, - отметили в управлении.

Спасатели уже провели взрывные работы на реке Чарыш между районным центром Краснощеково и Карпово-2. Всего было совершено 18 подрывов.

МЧС продолжает следить за развитием паводка, территории мониторят с помощью беспилотников.

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