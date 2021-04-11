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Происшествия11 апреля 2021 13:20

Рубцовчанка погибла в жестком ДТП после наезда авто на остановку

Трагедия произошла 11 апреля
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Она умерла до приезда скорой медицинской помощи

Она умерла до приезда скорой медицинской помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 апреля, в Рубцовске произошло смертельное ДТП. Автомобиль Lexus сначала врезался в остановку общественного транспорта, а затем в машину, стоящую во дворе дома. Пассажирка дорогостоящего авто не выжила после получения травм.

- Около 06:07 в Рубцовске, в районе дома №1Б по улице Мануковского, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при движении по улице Пролетарская от улицы Чехова в направлении улицы Мануковского допустил наезд на остановку общественного транспорта, на ограждение дома №1Б по улице Мануковского и на стоящий на территории вышеуказанного дома автомобиль ВАЗ-2106, после чего автомобиль отбросило на дом, - пишет «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на ГИБДД.

Пассажирку 1990 года рождения, которая сидела на переднем сидении, спасти не удалось – она умерла до приезда скорой медицинской помощи.

ДТП