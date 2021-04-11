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Общество11 апреля 2021 12:31

15 человек скончались из-за отравления алкоголем в Алтайском крае

Такие данные приводит Роспотребнадзор за первый квартал этого года
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Всего было зафиксировано 337 случаев отравления

Всего было зафиксировано 337 случаев отравления

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в первом квартале этого года зарегистрировали 15 смертельных случаев после отравления алкоголем. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, всего было зафиксировано 337 случаев отравления.

- В структуре всех острых отравлений химической этиологии (девять видов) за первый квартал 2021 года отравления от токсического действия алкоголя занимают первое ранговое место (42,5%) и третье ранговое место по случаям со смертельным исходом (18,1%), - отметили в ведомстве.

В целях профилактики Роспотребнадзор направил данные в региональное правительство, краевую полицию, администрацию Барнаула, Минздрав, Минобрнауки и Минспорта Алтайского края.