15 человек скончались из-за отравления алкоголем в Алтайском крае

Всего было зафиксировано 337 случаев отравления Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в первом квартале этого года зарегистрировали 15 смертельных случаев после отравления алкоголем. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, всего было зафиксировано 337 случаев отравления.

- В структуре всех острых отравлений химической этиологии (девять видов) за первый квартал 2021 года отравления от токсического действия алкоголя занимают первое ранговое место (42,5%) и третье ранговое место по случаям со смертельным исходом (18,1%), - отметили в ведомстве.

В целях профилактики Роспотребнадзор направил данные в региональное правительство, краевую полицию, администрацию Барнаула, Минздрав, Минобрнауки и Минспорта Алтайского края.