Федеральный Следком взял на контроль ситуацию с аварийным жильем в Алтайском крае

Председатель проконтролирует доследственную проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с переселением людей из аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

В пресс-службе ведомства пояснили, что председатель проконтролирует доследственную проверку по материалам СМИ, «в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства, при которых жителей аварийного дома переселяют в непригодное жилье, а также проверить действия сотрудников администрации сельского совета Бийского района, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда, на предмет халатности».

Ранее в сети опубликовали видеообращение жильцов аварийного дома в поселке Боровой Бийского района, в котором они попросили помощи у президента Владимира Путина и губернатора Виктора Томенко. Сельчане рассказали, что их дом признали аварийным еще в 2018 году, но до сих пор не расселили. По их словам, вместо этого власти предложили им переехать в общежитие, где якобы нет элементарных удобств.

Напомним, ранее в Барнауле произошло сразу два инцидента с разрушением авариных жилых домов.

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