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Общество10 апреля 2021 8:35

На пересечении улиц Власихинской и Лазурной отключили светофор

Светофор не будет работать до 12 апреля
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков.

Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня, 10 апреля, на пересечении улиц Власихинской и Лазурной отключили светофор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В связи с производством аварийно-восстановительных работ с 10 апреля до 12 апреля отключен светофорный объект на пересечении ул. Власихинской с ул. Лазурной, – рассказали в горадминистрации.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и соблюдать требования дорожных знаков. В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства.