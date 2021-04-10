Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков. Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня, 10 апреля, на пересечении улиц Власихинской и Лазурной отключили светофор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В связи с производством аварийно-восстановительных работ с 10 апреля до 12 апреля отключен светофорный объект на пересечении ул. Власихинской с ул. Лазурной, – рассказали в горадминистрации.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и соблюдать требования дорожных знаков. В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства.