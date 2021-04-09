Новый метод лечения пациентов с метастазами рака предстательной железы внедрили на Алтае

Алтайские онкологи продолжают внедрять в свою работу прогрессивные методики для лечения Фото: Алтайский онкологический диспансер

В алтайском онкодиспансере внедрили новый метод лечения пациентов с множественными костными метастазами рака предстательной железы. Для лечения была разработана методика системной лучевой радиоизотопной терапии дихлоридом радия-223, которая показала блестящие результаты в клиниках Германии, Израиля и США, сообщили в алтайском онкодиспансере.

- Впервые эту процедуру опробовали еще в 2019 году, когда она только была зарегистрирована в России. Сейчас в онкоцентре, эта методика, согласно клиническим рекомендациям, вводится в широкую практику лучевого лечения – в начале апреля первая процедура была выполнена группе из четырех пациентов, - рассказали в онкодиспансере.

При обширных поражениях скелета метастазами рака предстательной железы пациенты страдают не только от острой боли, но и от патологических переломов костей. Новое лечение проводится с помощью радиофармпрепарата норвежского производства и предполагает курс от 4 до 6 процедур с интервалом в 1 месяц. Пациенту после предварительного обследования и подготовки внутривенно вводится радиоактивный изотоп, который имеет свойство прицельно накапливаться в костных метастазах и разрушать их высокомощным и низкочастотным альфа-излучением.

По сути, лучевое лечение в данном случае проводится внутри костного очага, говорят специалисты, что является редкой возможностью воздействия на опухолевое заболевание.

Радий 223 дихлорид не несет никакой угрозы ни самому больному, ни окружающим его людям. Дозу препарата для каждого пациента индивидуально рассчитывает врач-радиотерапевт на килограмм веса, далее на каждом этапе процедуры проводится дозиметрический радиационный контроль. Поэтому, несмотря на то, что непосредственное введение происходит в специально оборудованной радиоизотопной лаборатории онкодиспансера, само лечение выполняется в условиях дневного стационара. Спустя несколько часов после введения препарата и контрольного сканирования пациент идет домой.

Первые результаты лечения будут видны не ранее, чем через 2-3 месяца. К этому моменту разрушение злокачественных клеток достигнет значимых показателей, метастатические очаги уменьшатся, и пациенты почувствуют снижение или полное исчезновение боли, общее улучшение состояния. В более отдаленной перспективе инновационный препарат дает возможность использовать другие виды лечения и, в конечном итоге, продлить жизнь таким пациентам.

Стоимость полного курса лечения из 6 процедур на одного пациента составляет около 2 млн. рублей. Жители Алтайского края получают его бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.