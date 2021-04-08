В Барнауле расширяют проезд до ЖК «Адмирал»

Подготовка к расширению дороги Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожные службы расширяют проезд до ЖК «Адмирал» в городе Барнауле, об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. Речь идет о проезде со стороны улицы Балтийской.

- Чтобы улучшить пропускную способность этого подъезда, сегодня на участке ведутся работы. Началось его расширение путем выемки намокшего грунта и подсыпки инертными материалами. Работы организованы совместными усилиями строительных организаций. Эта мера, рассчитанная на период весеннего половодья, позволит снизить нагрузку на подъезд со стороны улицы Балтийской, - сообщают в администрации города.

Кроме того, к октябрю текущего года обещают достроить дорогу по проезду Северному Власихинскому. В настоящее время на въезде со стороны Попова там установлены ограждающие блоки, знаки дорожного движения, запрещающие движение по указанному участку. Часть работ уже завершена и вскоре дорожники перейдут на следующий этап. До осени они уложат асфальт, обустроят тротуары и установят систему освещения.