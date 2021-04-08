Труп мужчины обнаружили в Змеиногорске в районе моста

Следователи работают на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 8 апреля, в Змеиногорске в районе моста обнаружили труп мужчины, сообщает «Змеиногорский вестник».

- Тело мужчины средних лет обнаружили около моста, который ведет на улицу Ползунова с улицы Лелеснова, около Старковской плотины, - пишет сайт издания.

На месте происшествия работали следователи. Оперативники выясняют обстоятельства гибели мужчины, его личность и все детали произошедшего. Иных подробностей пока нет.

А в это время в Камне-на-Оби следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при падении из окна ЦРБ. В результате он получил перелом таза и скуловой кости. Спустя некоторое время пострадавший скончался в реанимации.