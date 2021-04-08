В Барнауле разыскивают извращенца, который демонстрировал половой орган девочке

Подозреваемый Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Стражи правопорядка разыскивают в Барнауле извращенца, который вечером 7 апреля, разделся перед маленькой девочкой.

- По данным следствия вечером 7 апреля 2021 года около дома №31 по улице Панфиловцев в городе Барнауле, неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, - говорится в официальном релизе регионального Следкома.

По их данным мужчина не приставал к девочке, но при этом нанес ей психологическую травму тем, что продемонстрировал свои половые органы.

Приметы разыскиваемого: возраст 20-35 лет. Был одер в красную куртку, спортивные штаны и черную шапку.

Если кому-то из граждан знаком данный мужчина, просят сообщить информацию о нем по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.