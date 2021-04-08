На Алтае охранник автошколы угнал учебный автомобиль

Пьяные друзья несколько часов катались по городу Фото: предоставлено пресс-службой

В полиции Горно-Алтайска охранника автошколы подозревают в угоне учебного автомобиля.

- В дежурную часть Отдела МВД России по Горно-Алтайску обратился директор одной из автошкол. Он сообщил, что неизвестные лица похитили с территории школы вождения учебный автомобиль Scoda Fabia, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

В числе тех, кто попал под подозрение, показался охранник автошколы. Все потому что, придя утром на работу, один из инструкторов не обнаружил его на рабочем месте. Спустя некоторое время угнанный автомобиль нашли припаркованной у дома подозреваемого, а сам охранник спокойно спал у себя.

Полицейским пришлось разбудить мужчину и узнать его версию произошедшего. Оказалось, что накануне к нему на работу пришел знакомый. Они стали вместе распивать алкоголь. Когда сотруднику автошколы стало скучно, он предложил своему другу покататься, благо, что ключи у него были от всех машин.

За руль сел приятель охранник, так как сам он был уже сильно пьян. Несколько часов они катались по городу, а потом спокойно припарковали машину и разошлись по домам.

- Второй подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном, - также добавляют в ведомстве.

По факту угона возбуждено уголовное дело.