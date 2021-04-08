В Барнауле закрыли движение на участке улицы Лазурной

Пока неизвестно когда дорогу откроют Фото: Анна СЕМИНА

С четверга, 8 апреля, в Барнауле временно закрыто движение транспорта по участку улицы Лазурной. Об этом сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

- Закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части на нечетной стороне улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской, - уточняют в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

По их данным, ограничения вызваны необходимостью провести аварийно-восстановительные работы на дороге. Там произошла просадка грунта. Когда именно завершится ремонт – пока не уточняют.

Водителей призывают быть внимательными на данном участке и заранее выбирать пути объезда.