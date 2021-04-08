Хоккеисты «Динамо-Алтай» приглашают на закрытие сезона

Афиша мероприятия Фото: предоставлено пресс-службой

Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» приглашают своих болельщиков на закрытие сезона, которое состоится 11 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

- Матч пройдет 11 апреля на льду «Титов-Арены» (пр. Социалистический, 93), начало в 17.75. Все гости праздника смогут пообщаться с игроками главной краевой команды, сфотографироваться с ними и получить автографы, - информируют в клубе.

Кроме того перед болельщиками выступил группа Владимира Кислова. Попасть на товарищескую игру можно совершенно бесплатно, однако, гостям мероприятия все же придется соблюдать санитарные требование – наличие маски обязательно.