Неадекватный бийчанин за ночь проколол десятки автомобильных шин

Пострадавшие авто Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

7 апреля в отдел полиции «Приобский» города Бийска поступил шквал заявлений от пострадавших автомобилистов, у которых кто-то порезал шины.

- Потерпевшие рассказали, что ночью неизвестные порезали шины их машин. Под нож злоумышленников попали как иномарки, так и отечественные авто, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В общей сложности полицейские насчитали больше десяти пострадавших. В скором времени был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний местный житель. Пригубив накануне, он вдруг впал в бешенство, вышел на улицу и начал кромсать колеса припаркованных автомобилей, таким образом, вымещая на них свою злобу.

По факту умышленной порчи имущества возбуждены уголовные дела.