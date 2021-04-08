31 компания края представит продукцию на «Продэкспо – 2021»

Производители Алтайского края представят свою продукцию на 28-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2021».

В павильоне регионов будет работать коллективный стенд, организованный краевым центром «Мой бизнес» совместно с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития». Участие в выставке для алтайских компаний бесплатно, благодаря государственной поддержке. Затраты на ярморочно-выставочную деятельность в рамках «Продэкспо – 2021» полностью субсидируются.

Всего в работе коллективного стенда примет участие 31 компания: ООО «Новоалтайский маслосырзавод», ООО «Рикон», ООО «Вистерра», ООО «Специалист», ООО «Фармацевтический завод «Гален», ООО «Алтэя», ООО «Алтай-Занддорн», АО «АЛМАК», ООО «Алтайская сказка», ООО «Алтай суперфуд», ООО «Магия трав», СПССПК «ЧарышАгроПродукт», ООО «Любава», ООО «Алтайплод», ООО «Агропромышленная Компания Злата», ООО «Компания Родной Алтай», ООО «Ильминакс», ООО «Алтайский вкус», ООО «Кит плюс», ООО «Алтайская чайная фабрика», ИП Рабчевский Евгений Александрович, ООО «Новые технологии», ИП Кушнерик Сергей Александрович, ИП Рашевский Алексей Юрьевич, ООО «Алтай-Селигор», ООО «Логист», ООО «Алтибар», ИП Закора Анастасия Павловна, ИП Зырянов Сергей Антонович, ООО «Образ жизни», ООО «Алтай ЭКО сорт».

На стенде будет представлен весь спектр производимых в крае продуктов питания и оздоровительной продукции: сыры различных видов, макаронные изделия, крупы, масла холодного отжима, продукция пчеловодства, фитопродукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетителям выставки представят не только популярные товары, известные потребителю, но и презентуют новинки.

Выставка пройдет с 12 по 16 апреля в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр».

Справка

«Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, на которой представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

«Продэкспо» – это:

- 30 салонов – продукты и напитки со всего мира;

- 2 660+ участников из 73 стран;

- 68 600+ посетителей из 115 стран;

- 120+ федеральных и региональных сетей.