СГК направила почти 800 миллионов рублей в бюджет Алтайского края за 2020 год

Алтайский край на 5 месте по объему налоговых платежей Сибирской генерирующей компании за 2020 год. Всего в бюджеты всех уровней и страховые взносы компания направила 20 миллиардов рублей.

Основная часть этой суммы – 14, 4 миллиарда рублей – налоговые платежи. Почти половина налогов, 7 миллиардов, поступила от Сибирской генерирующей компании в федеральный бюджет. 7, 4 миллиарда рублей распределились между регионами.

793 миллиона рублей - сумма, которую Сибирская генерирующая компания направила в бюджет Алтайского края – это средний показатель среди девяти регионов присутствия. В тройке лидеров регионы, где у предприятий компании наибольшая установленная мощность: Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская область. Суммарно поступление в бюджет этих регионов составили – 4, 96 миллиарда рублей. 921 миллион — в бюджет Свердловской области и 350 миллионов — Хакасии. Также часть средств пошла в бюджеты Приморского края, республики Тыва и города Москвы.

Помимо налоговых отчислений, в прошедшем году компания заплатила 6 миллиардов рублей в виде страховых взносов во внебюджетные фонды. Всего за последние 5 лет СГК направила в бюджеты Российской Федерации и ее субъектов 77,4 миллиарда рублей налогов.