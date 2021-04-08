Два человека погибли на пожаре в алтайском селе

Пожар в Тальменском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 8 апреля в селе Зайцево Тальменского района произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Сообщение о пожаре в селе Зайцево Тальменского района поступило в службу спасения в 00:32. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений деревянный дом по улице Цветочная полыхал открытым огнем, огонь стремительно распространялся по горючим конструкциям, - рассказывают в ведомстве.

К сожалению, из-за того, что пожарные узнали о возгорании слишком поздно, ликвидация последствий заняла гораздо больше времени. Почти полчаса спасатели боролись с огнем. Уже после того, как возгорание было полностью ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

В настоящее время устанавливается причина случившегося ЧП.