Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-198 апреля 2021 7:55

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 апреля 2021 года составило 47873

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 апреля 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Число инфицированных неуклонно снижается

Число инфицированных неуклонно снижается

Фото: Анна СЕМИНА

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 апреля 2021 года увеличилось за сутки на 87 случаев и составило 47 873, сообщают в региональном оперштабе.

- Новые инфицированные выявлены на следующих территориях: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Павловский район – 6, Новоалтайск, Локтевский район – по 5 заболевших, Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы – по 3 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 1 заболевшему, - передает оперативный штаб.

Из общего числа заболевших, победить COVID-19 смогли 42 952. За сутки выписку получили еще 97 человек. Скончались десять пациентов (общее число – 2779). Остаются на лечении в госпиталях 945 человек с положительным тестом на вирус и 300 больных с пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 224, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95, - добавляют в оперштабе.

На домашнем лечении остаются 11 бессимптомных носителей и 247 пациентов с пневмонией.

Коронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости